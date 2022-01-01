Бензиновая электростанция Patriot SRGE 7200E

Преимущества

Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности

Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере

Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока

Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений

Стрелочный вольтметр

Топливо - бензин АИ-92

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Простота управления

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Бензиновый генератор PATRIOT - это мощное оборудование, предназначенное для аварийного и автономного энергоснабжения небольших станков, сварочных аппаратов, а также других потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт. Данная модель оснащена тремя пыле- и влагозащищенными розетками на 16 А и выходом на 12 В для экстренной подзарядки АКБ автомобилей. Двигатель с верхним расположением клапанов обеспечивает агрегату низкий уровень шума, понижение выхлопов и увеличенный рабочий ресурс.