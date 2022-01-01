Бензиновая электростанция Patriot SRGE 7200E
Арт. Х21203243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Бензиновый генератор PATRIOT - это мощное оборудование, предназначенное для аварийного и автономного энергоснабжения небольших станков, сварочных аппаратов, а также других потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт. Данная модель оснащена тремя пыле- и влагозащищенными розетками на 16 А и выходом на 12 В для экстренной подзарядки АКБ автомобилей. Двигатель с верхним расположением клапанов обеспечивает агрегату низкий уровень шума, понижение выхлопов и увеличенный рабочий ресурс.
Преимущества
- Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
- Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
- Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
- Стрелочный вольтметр
- Топливо - бензин АИ-92
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Простота управления
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы