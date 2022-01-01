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Бензиновая электростанция Patriot SRGE 7200E
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot SRGE 7200E
    Арт. Х21203243
    Бензиновая электростанция Patriot SRGE 7200E

      Бензиновая электростанция Patriot SRGE 7200E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203243

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT - это мощное оборудование, предназначенное для аварийного и автономного энергоснабжения небольших станков, сварочных аппаратов, а также других потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт. Данная модель оснащена тремя пыле- и влагозащищенными розетками на 16 А и выходом на 12 В для экстренной подзарядки АКБ автомобилей. Двигатель с верхним расположением клапанов обеспечивает агрегату низкий уровень шума, понижение выхлопов и увеличенный рабочий ресурс.

        Преимущества

        • Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
        • Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
        • Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
        • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
        • Стрелочный вольтметр
        • Топливо - бензин АИ-92
        • Защита от перегрузки
        • Защита от короткого замыкания
        • Простота управления
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы