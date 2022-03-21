Бензиновый генератор Robin-Subaru EB12.0/230-SLE
Арт. Х2120395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.8
- Электроагрегат Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE изготовлен специально для эксплуатации в России. Генераторная установка представляет собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электростанции Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE используются синхронные генераторы ведущих мировых производителей малогабаритных генераторов.
Преимущества
- Компактный бензогенератор
- 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
- Система защиты по уровню масла
- Электростартер для быстрого и удобного пуска
- Большой топливный бак для долгой непрерывной работы
- Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей
- Наличие аккумулятора в комплекте