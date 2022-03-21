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Бензиновый генератор Robin-Subaru EB12.0/230-SLE
5.0
2
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Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Robin-Subaru EB12.0/230-SLE
    Арт. Х2120395
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Robin-Subaru EB12.0/230-SLE

      Бензиновый генератор Robin-Subaru EB12.0/230-SLE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120395
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроагрегат Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE изготовлен специально для эксплуатации в России. Генераторная установка представляет собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электростанции Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE используются синхронные генераторы ведущих мировых производителей малогабаритных генераторов.

        Преимущества

        • Компактный бензогенератор
        • 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
        • Система защиты по уровню масла
        • Электростартер для быстрого и удобного пуска
        • Большой топливный бак для долгой непрерывной работы
        • Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей
        • Наличие аккумулятора в комплекте