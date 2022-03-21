Бензиновый генератор Robin-Subaru EB12.0/230-SLE

Преимущества

Компактный бензогенератор

4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию

Система защиты по уровню масла

Электростартер для быстрого и удобного пуска

Большой топливный бак для долгой непрерывной работы

Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей

Наличие аккумулятора в комплекте

Электроагрегат Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE изготовлен специально для эксплуатации в России. Генераторная установка представляет собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электростанции Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE используются синхронные генераторы ведущих мировых производителей малогабаритных генераторов.