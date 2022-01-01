Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S
Арт. Х21186
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.3
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Вид топлива
|бензин
- Бензогенератор Robin-Subaru EB3.0/230-S - портативная электростанция, оборудована современным и надежным двигателем марки Robin EX, который обладает всеми плюсами 4-х тактных двигателей: большой ресурс работы, низкий расход топлива, низкий уровень шума и экологичность. Система защиты по уровню масла защищает двигатель от поломки в случае снижения уровня масла в картере ниже допустимого.
Преимущества
- Компактный бензогенератор
- 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
- Система защиты по уровню масла
- Малые габариты и вес
- Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей: телевизор, холодильник, насос, освещение, электроинструмент и др.