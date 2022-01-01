Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S

Бензогенератор Robin-Subaru EB3.0/230-S - портативная электростанция, оборудована современным и надежным двигателем марки Robin EX, который обладает всеми плюсами 4-х тактных двигателей: большой ресурс работы, низкий расход топлива, низкий уровень шума и экологичность. Система защиты по уровню масла защищает двигатель от поломки в случае снижения уровня масла в картере ниже допустимого.

Преимущества