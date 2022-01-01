Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S
    Арт. Х21186
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S
      Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S
      Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S

      Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB3.0/230-S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21186

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.3
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Robin-Subaru EB3.0/230-S - портативная электростанция, оборудована современным и надежным двигателем марки Robin EX, который обладает всеми плюсами 4-х тактных двигателей: большой ресурс работы, низкий расход топлива, низкий уровень шума и экологичность. Система защиты по уровню масла защищает двигатель от поломки в случае снижения уровня масла в картере ниже допустимого.

        Преимущества

        • Компактный бензогенератор
        • 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
        • Система защиты по уровню масла
        • Малые габариты и вес
        • Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей: телевизор, холодильник, насос, освещение, электроинструмент и др.