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Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB4.0/230-S
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB4.0/230-S
    Арт. Х21170
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB4.0/230-S

      Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB4.0/230-S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21170

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Robin EB 4.0 230 S предназначен для бесперебойного питания сложной электроники, мощных электроприборов и современных линий (средств) связи. Уровень шума при работе – не более 72 дБ, что позволяет использовать генератор в непосредственной близости с местом работы. Мощный 4-тактный двигатель оборудован системой охлаждения воздухом, исключающей вероятность перегрева при критической нагрузке. Бензогенератор Robin Subaru EB 4.0 230 S имеет высокоточный масляный датчик, который защищает мотор от поломок при падении масла до низкого уровня. Решение купить бензиновый генератор Robin Subaru EB 4.0 230 S будет выгодным: прибор работает на простом (неэтилированном) бензине и не нуждается в постоянном обслуживании. Лучший выбор для задач широкого профиля – от питания бытовых приборов до выполнения строительных работ.

        Преимущества

        • Оптимальный топливный расход – всего 1.7 литра за час работы
        • Вместительный бак для топлива – 6.1 литров
        • Мощность – 4.2 кВ
        • Синхронные генераторы Linz итальянского производства
        • Компактность и небольшая масса прибора (53 кг)