Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB4.0/230-S

Преимущества

Оптимальный топливный расход – всего 1.7 литра за час работы

Вместительный бак для топлива – 6.1 литров

Мощность – 4.2 кВ

Синхронные генераторы Linz итальянского производства

Компактность и небольшая масса прибора (53 кг)

Бензогенератор Robin EB 4.0 230 S предназначен для бесперебойного питания сложной электроники, мощных электроприборов и современных линий (средств) связи. Уровень шума при работе – не более 72 дБ, что позволяет использовать генератор в непосредственной близости с местом работы. Мощный 4-тактный двигатель оборудован системой охлаждения воздухом, исключающей вероятность перегрева при критической нагрузке. Бензогенератор Robin Subaru EB 4.0 230 S имеет высокоточный масляный датчик, который защищает мотор от поломок при падении масла до низкого уровня. Решение купить бензиновый генератор Robin Subaru EB 4.0 230 S будет выгодным: прибор работает на простом (неэтилированном) бензине и не нуждается в постоянном обслуживании. Лучший выбор для задач широкого профиля – от питания бытовых приборов до выполнения строительных работ.