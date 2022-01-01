Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/230-S

Генераторная установка представляет собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электростанции Robin-Subaru EB 7.0/230-S используются синхронные генераторы ведущих мировых производителей малогабаритных генераторов.

Преимущества