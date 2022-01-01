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Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/230-S
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/230-S
    Арт. Х21187
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/230-S

      Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/230-S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21187

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.6
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Генераторная установка представляет собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электростанции Robin-Subaru EB 7.0/230-S используются синхронные генераторы ведущих мировых производителей малогабаритных генераторов. 

        Преимущества

        • Компактный бензогенератор
        • 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
        • Система защиты по уровню масла
        • Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей: телевизор, холодильник, насос, освещение, электроинструмент и др.