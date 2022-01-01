Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/230-S
Арт. Х21187
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.6
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Вид топлива
|бензин
- Генераторная установка представляет собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электростанции Robin-Subaru EB 7.0/230-S используются синхронные генераторы ведущих мировых производителей малогабаритных генераторов.
Преимущества
- Компактный бензогенератор
- 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
- Система защиты по уровню масла
- Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей: телевизор, холодильник, насос, освещение, электроинструмент и др.