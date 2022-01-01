Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/400-S
Арт. Х2120393
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
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Уровень шума, дБ
|73
- Бензогенератор Subaru EB 7.0 400-S представляет собой трехфазный силовой агрегат. Основное его предназначение — производство электрической энергии для резервного снабжения различных электроприборов. Максимальная мощность данной модели равна семи киловаттам. Номинальное выходное напряжение может составлять как 230 В, так и 400 В. Электростанция Robin Subaru EB 7.0 400 S комплектуется 7-литровым топливным баком. Включение агрегата производится вручную.
Преимущества
- Комплектация одноцилиндровым четырехтактным японским двигателем
- Эффективная система охлаждения
- Низкий уровень вибрации во время включения
- Высокое качество сборки
- Открытое, ударопрочное исполнение корпуса
- Большой рабочий ресурс
- Возможность подключения большого числа различных потребителей
- Высокое качество производимой электроэнергии
- Длительная, стабильная работа
- Простое, безопасное использование
- Оптимальное соотношение стоимости и мощности двигателя