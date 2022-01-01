Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/400-S

Бензогенератор Subaru EB 7.0 400-S представляет собой трехфазный силовой агрегат. Основное его предназначение — производство электрической энергии для резервного снабжения различных электроприборов. Максимальная мощность данной модели равна семи киловаттам. Номинальное выходное напряжение может составлять как 230 В, так и 400 В. Электростанция Robin Subaru EB 7.0 400 S комплектуется 7-литровым топливным баком. Включение агрегата производится вручную.

Преимущества