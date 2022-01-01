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Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/400-S
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/400-S
    Арт. Х2120393
    Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/400-S

      Бензиновая электростанция Robin-Subaru EB7.0/400-S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120393

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Уровень шума, дБ
      		73
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Subaru EB 7.0 400-S представляет собой трехфазный силовой агрегат. Основное его предназначение — производство электрической энергии для резервного снабжения различных электроприборов. Максимальная мощность данной модели равна семи киловаттам. Номинальное выходное напряжение может составлять как 230 В, так и 400 В. Электростанция Robin Subaru EB 7.0 400 S комплектуется 7-литровым топливным баком. Включение агрегата производится вручную.

        Преимущества

        • Комплектация одноцилиндровым четырехтактным японским двигателем
        • Эффективная система охлаждения
        • Низкий уровень вибрации во время включения
        • Высокое качество сборки
        • Открытое, ударопрочное исполнение корпуса
        • Большой рабочий ресурс
        • Возможность подключения большого числа различных потребителей
        • Высокое качество производимой электроэнергии
        • Длительная, стабильная работа
        • Простое, безопасное использование
        • Оптимальное соотношение стоимости и мощности двигателя