Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки

Бензиновый сварочный генератор TSS SGW 4000EH является одним из передовых в своем роде, используется в качестве питающего автономного модуля для любых сварочных агрегатов. TSS SGW 4000EH - однофазный бензиновый генератор предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA), а также питания различных электроприборов.

Преимущества

В обмотке статора и ротора используется медная проволока с сечением 0,8 мм

Для фиксации контактных групп используется специальный тип припоя, стойкий к термодинамическим нагрузкам

Трансформаторный модуль для преобразования силы тока снабжен эффективной системой теплоотвода, в виде алюминиевого радиатора

Бензогенератор с функцией сварки оборудован розеткой на 220 В

Продолжительность включения (ПВ) в режиме MMA составляет 80%

Благодаря наличию крупных колес, генератор легко перемещать, а складные рукояти делают удобным его установку и хранение

Вместительный топливный бак позволяет длительное временя эксплуатировать устройство без необходимости дозаправки

В комплекте с генератором поставляется аккумулятор