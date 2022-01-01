Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
Арт. tss_2201962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Уровень шума, дБ
|74
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Аккумулятор в комплекте
|да
- Бензиновый сварочный генератор TSS SGW 4000EH является одним из передовых в своем роде, используется в качестве питающего автономного модуля для любых сварочных агрегатов. TSS SGW 4000EH - однофазный бензиновый генератор предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA), а также питания различных электроприборов.
Преимущества
- В обмотке статора и ротора используется медная проволока с сечением 0,8 мм
- Для фиксации контактных групп используется специальный тип припоя, стойкий к термодинамическим нагрузкам
- Трансформаторный модуль для преобразования силы тока снабжен эффективной системой теплоотвода, в виде алюминиевого радиатора
- Бензогенератор с функцией сварки оборудован розеткой на 220 В
- Продолжительность включения (ПВ) в режиме MMA составляет 80%
- Благодаря наличию крупных колес, генератор легко перемещать, а складные рукояти делают удобным его установку и хранение
- Вместительный топливный бак позволяет длительное временя эксплуатировать устройство без необходимости дозаправки
- В комплекте с генератором поставляется аккумулятор