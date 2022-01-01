Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
    Арт. tss_2201962
    Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
    Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
    Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
    Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
    Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
      Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
      Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
      Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
      Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки
      Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки

      Бензиновая электростанция ТСС TSS SGW 4000EH с функцией сварки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2201962

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Уровень шума, дБ
      		74
      Аккумулятор в комплекте
      		да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый сварочный генератор TSS SGW 4000EH является одним из передовых в своем роде, используется в качестве питающего автономного модуля для любых сварочных агрегатов. TSS SGW 4000EH - однофазный бензиновый генератор предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA), а также питания различных электроприборов. 

        Преимущества

      • В обмотке статора и ротора используется медная проволока с сечением 0,8 мм
      • Для фиксации контактных групп используется специальный тип припоя, стойкий к термодинамическим нагрузкам
      • Трансформаторный модуль для преобразования силы тока снабжен эффективной системой теплоотвода, в виде алюминиевого радиатора
      • Бензогенератор с функцией сварки оборудован розеткой на 220 В
      • Продолжительность включения (ПВ) в режиме MMA составляет 80%
      • Благодаря наличию крупных колес, генератор легко перемещать, а складные рукояти делают удобным его установку и хранение
      • Вместительный топливный бак позволяет длительное временя эксплуатировать устройство без необходимости дозаправки
      • В комплекте с генератором поставляется аккумулятор