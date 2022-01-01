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Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
    Арт. Х21203329
    Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
    Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
    Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
    Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
      Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
      Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
      Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
      Бензиновая электростанция Sturm PG87631E

      Бензиновая электростанция Sturm PG87631E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203329

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Sturm PG87631E максимальной мощностью 6.5 кВт применяется в качестве источника питания для электрического оборудования в местах с временным или постоянным отсутствием электрической энергии.

        Преимущества

        • Генератор прослужит долгий период времени из-за наличия защитных средств от перегрузки и короткого замыкания
        • Встроенный синхронный электрический генератор с системой автоматической регулировки обеспечивает надежное выходное напряжение и частоту тока
        • Прочная рама из металла повышает надежность конструкции
        • В основании генератора установлены демпферы, что значительно снижает уровень вибрации в рабочем положении, а обширная платформа дает возможность устойчиво смонтировать его в жестких условиях работы