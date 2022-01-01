Бензиновая электростанция Sturm PG87631E
Арт. Х21203329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензогенератор Sturm PG87631E максимальной мощностью 6.5 кВт применяется в качестве источника питания для электрического оборудования в местах с временным или постоянным отсутствием электрической энергии.
Преимущества
- Генератор прослужит долгий период времени из-за наличия защитных средств от перегрузки и короткого замыкания
- Встроенный синхронный электрический генератор с системой автоматической регулировки обеспечивает надежное выходное напряжение и частоту тока
- Прочная рама из металла повышает надежность конструкции
- В основании генератора установлены демпферы, что значительно снижает уровень вибрации в рабочем положении, а обширная платформа дает возможность устойчиво смонтировать его в жестких условиях работы