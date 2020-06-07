Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
Арт. X186129236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 527 SP 119769R - самоходная косилка для площадей до 1800 кв.м. Мощность. Модель оснащена американским двигателем Briggs&Statton 650 Exi series, работающим на бензине, обеспечивающим косилке высокую мощность и надежность. 4-в-1. Возможны четыре режима работы косилки: скашивание, сбор, мульчирование и боковой выброс. Удобство. Травосборник обладает индикатором для контроля за заполнением, а также системой простой навески EasyClick для легкой установки и снятия.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Надежный двигатель Briggs&Statton 650 Exi series
- Прочный стальной корпус
- Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
- Конструкция корпуса со смещением позволяет косить траву вблизи стен, грядок и края газона
- Эргономичная прорезиненная ручка
- Травосборник с системой простой навески EasyClick
- Индикатор заполнения травосборника
- Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
- Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм