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Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
4.8
6
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
    Арт. X186129236
    4.8
    6
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R

      Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129236
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 527 SP 119769R - самоходная косилка для площадей до 1800 кв.м. Мощность. Модель оснащена американским двигателем Briggs&Statton 650 Exi series, работающим на бензине, обеспечивающим косилке высокую мощность и надежность. 4-в-1. Возможны четыре режима работы косилки: скашивание, сбор, мульчирование и боковой выброс. Удобство. Травосборник обладает индикатором для контроля за заполнением, а также системой простой навески EasyClick для легкой установки и снятия.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Надежный двигатель Briggs&Statton 650 Exi series
        • Прочный стальной корпус
        • Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
        • Конструкция корпуса со смещением позволяет косить траву вблизи стен, грядок и края газона
        • Эргономичная прорезиненная ручка
        • Травосборник с системой простой навески EasyClick
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
        • Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм