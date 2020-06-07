Бензиновая газонокосилка Al-Ko Highline RSM 527 SP 119769R

Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Надежный двигатель Briggs&Statton 650 Exi series

Прочный стальной корпус

Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса

Конструкция корпуса со смещением позволяет косить траву вблизи стен, грядок и края газона

Эргономичная прорезиненная ручка

Травосборник с системой простой навески EasyClick

Индикатор заполнения травосборника

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)

Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 527 SP 119769R - самоходная косилка для площадей до 1800 кв.м. Мощность. Модель оснащена американским двигателем Briggs&Statton 650 Exi series, работающим на бензине, обеспечивающим косилке высокую мощность и надежность. 4-в-1. Возможны четыре режима работы косилки: скашивание, сбор, мульчирование и боковой выброс. Удобство. Травосборник обладает индикатором для контроля за заполнением, а также системой простой навески EasyClick для легкой установки и снятия.