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Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см
    Арт. X186129184
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см
    Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см
      Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см
      Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см

      Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		двухкослесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871 отлично косит как сено для кормов, так и дикорастущие травы. Регулируемая по высоте, эргономичная ручка обеспечивает комфортное управление и легкую транспортировку. Ручной стартер упрощает пуск двигателя газонокосилки, что делает работу удобной.

        Преимущества

        • Кошение высокой травы и заготовка сена
        • Подходит для использования в зимний период
        • Высокая маневренность Al-ko BM 870 III 112871
        • Самоходная модель
        • Закрытый кожух защищающий переходной привод от загрязнений, увеличивает срок эксплуатации