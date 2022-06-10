Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см

Преимущества

Кошение высокой травы и заготовка сена

Подходит для использования в зимний период

Высокая маневренность Al-ko BM 870 III 112871

Самоходная модель

Закрытый кожух защищающий переходной привод от загрязнений, увеличивает срок эксплуатации

Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871 отлично косит как сено для кормов, так и дикорастущие травы. Регулируемая по высоте, эргономичная ручка обеспечивает комфортное управление и легкую транспортировку. Ручной стартер упрощает пуск двигателя газонокосилки, что делает работу удобной.