Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871, с режущим устр-вом, 87 см
Арт. X186129184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|двухкослесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO ВМ 870 112871 отлично косит как сено для кормов, так и дикорастущие травы. Регулируемая по высоте, эргономичная ручка обеспечивает комфортное управление и легкую транспортировку. Ручной стартер упрощает пуск двигателя газонокосилки, что делает работу удобной.
Преимущества
- Кошение высокой травы и заготовка сена
- Подходит для использования в зимний период
- Высокая маневренность Al-ko BM 870 III 112871
- Самоходная модель
- Закрытый кожух защищающий переходной привод от загрязнений, увеличивает срок эксплуатации