Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2
Арт. О00000016374
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Большие задние колеса
|Да
|
Трансмиссия
|механическая
С этим товаром смотрят
1 352 ₽
1 580 ₽
- -228 ₽
- Газонокосилка Makita PLM5121N2 выполняет скашивание и выброс травы в сторону, либо мульчирование. Оснащена приводом на колеса. Она неспешно перемещается по участку (владельцу нужно лишь направлять её). Большие колеса на подшипниках гарантируют плавный ход. Рукоятка газонокосилки складывается, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Модель рассчитана на площадь 2200 кв.м.
Преимущества
- Самоходная модель
- Функция защиты ножа от попадания твёрдых предметов
- Функция стрижки травы на уровне колес с одной стороны позволяет стричь
траву вплотную к забору
- Прочный стальной корпус
- Режимы работы: боковой выброс и мульчирование
- Большие задние колеса - маневренность
- Колеса минимально повреждают газон
- Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)
- Надежный двигатель Briggs&Stratton 625E