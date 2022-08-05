Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2

Преимущества

Самоходная модель

Функция защиты ножа от попадания твёрдых предметов

Функция стрижки травы на уровне колес с одной стороны позволяет стричь

траву вплотную к забору

траву вплотную к забору Прочный стальной корпус

Режимы работы: боковой выброс и мульчирование

Большие задние колеса - маневренность

Колеса минимально повреждают газон

Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)

Надежный двигатель Briggs&Stratton 625E

Газонокосилка Makita PLM5121N2 выполняет скашивание и выброс травы в сторону, либо мульчирование. Оснащена приводом на колеса. Она неспешно перемещается по участку (владельцу нужно лишь направлять её). Большие колеса на подшипниках гарантируют плавный ход. Рукоятка газонокосилки складывается, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Модель рассчитана на площадь 2200 кв.м.