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Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2
5.0
1
51 057 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2
    Арт. О00000016374
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2

      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5121N2

      51 057 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. О00000016374
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      51 057 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Makita PLM5121N2 выполняет скашивание и выброс травы в сторону, либо мульчирование. Оснащена приводом на колеса. Она неспешно перемещается по участку (владельцу нужно лишь направлять её). Большие колеса на подшипниках гарантируют плавный ход. Рукоятка газонокосилки складывается, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Модель рассчитана на площадь 2200 кв.м.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Функция защиты ножа от попадания твёрдых предметов
        • Функция стрижки травы на уровне колес с одной стороны позволяет стричь
          траву вплотную к забору
        • Прочный стальной корпус
        • Режимы работы: боковой выброс и мульчирование
        • Большие задние колеса - маневренность
        • Колеса минимально повреждают газон
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)
        • Надежный двигатель Briggs&Stratton 625E