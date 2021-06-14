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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Арт. О00000024752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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- Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 48 Q несамоходная - универсальный инструмент "4 в 1" для ухода за садовым участком, имеющий 4 режима: мульчирование, сбор травы, задний и боковой выброс травы. Модель оснащена травосборником на 60 л с индикатором заполнения травой. Большие задние колеса облегчают ход и агрегат лучше маневрирует.
Преимущества
- Эргономичный дизайн
- Мощный двигатель
- "4 в 1" - сбор травы, мульчирование, задний и боковой выброс
- Большие колеса
- Травосборник 60 л с датчиком наполнения
- 6 режимов регулировки высоты от 22 до 80 мм