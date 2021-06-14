Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
4.0
1
40 890 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Арт. О00000024752
4.0
1
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная

Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
40 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000024752
4.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
40 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
795 ₽
Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
790 ₽
Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
510 ₽
Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
Леска для триммера Sturm GT3535-3.0-8-15, звезда, 3 мм, 15 м
150 ₽
Леска для триммера Sturm GT3535-3.0-8-15, звезда, 3 мм, 15 м
Леска для триммера Sturm GT3535-2.4-7-15, семигранник, 2,4 мм, 15 м
140 ₽
Леска для триммера Sturm GT3535-2.4-7-15, семигранник, 2,4 мм, 15 м
Топливная канистра AVS TPK-Z 10
520 ₽
5.0
Топливная канистра AVS TPK-Z 10
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
239 ₽
5.0
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
310 ₽
5.0
Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
270 ₽
5.0
Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
1 190 ₽
5.0
Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Нет в наличии
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 48 Q несамоходная - универсальный инструмент "4 в 1" для ухода за садовым участком, имеющий 4 режима: мульчирование, сбор травы, задний и боковой выброс травы. Модель оснащена травосборником на 60 л с индикатором заполнения травой. Большие задние колеса облегчают ход и агрегат лучше маневрирует.

    Преимущества

    • Эргономичный дизайн
    • Мощный двигатель
    • "4 в 1" - сбор травы, мульчирование, задний и боковой выброс
    • Большие колеса
    • Травосборник 60 л с датчиком наполнения
    • 6 режимов регулировки высоты от 22 до 80 мм