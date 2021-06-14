Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q, несамоходная

Преимущества

Эргономичный дизайн

Мощный двигатель

"4 в 1" - сбор травы, мульчирование, задний и боковой выброс

Большие колеса

Травосборник 60 л с датчиком наполнения

6 режимов регулировки высоты от 22 до 80 мм

Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 48 Q несамоходная - универсальный инструмент "4 в 1" для ухода за садовым участком, имеющий 4 режима: мульчирование, сбор травы, задний и боковой выброс травы. Модель оснащена травосборником на 60 л с индикатором заполнения травой. Большие задние колеса облегчают ход и агрегат лучше маневрирует.