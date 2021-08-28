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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
5.0
4
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
    Арт. О00000003415
    5.0
    4
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ

      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003415
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 50 SQ 294502848/ST1 - мощная и универсальная модель с прочными стальными шасси и шириной кошения 48 см. Регулировка высоты кошения централизована и позволяет выбрать одно из 5 положений в диапазоне от 25 до 65 см с помощью эргономичной ручки. Комплектуется 70-литровым травосборником с индикатором заполнения. Она также может работать в режиме заднего либо бокового выброса и в режиме мульчирования скошенной травы. 

        Преимущества

        • Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
        • Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
        • 4 функции: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
        • Колеса на подшипниках
        • Гибридный травосборник на 70 литров с индикатором заполнения