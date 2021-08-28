Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SQ

Преимущества

Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем

Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки

4 функции: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс

Колеса на подшипниках

Гибридный травосборник на 70 литров с индикатором заполнения

Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 50 SQ 294502848/ST1 - мощная и универсальная модель с прочными стальными шасси и шириной кошения 48 см. Регулировка высоты кошения централизована и позволяет выбрать одно из 5 положений в диапазоне от 25 до 65 см с помощью эргономичной ручки. Комплектуется 70-литровым травосборником с индикатором заполнения. Она также может работать в режиме заднего либо бокового выброса и в режиме мульчирования скошенной травы.