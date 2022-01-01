Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-100X o/s

Преимущества

Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin KTH-100X o/s 00513188

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива

Датчик уровня масла

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 6.1 л для длительной работы без дозаправок

Торцевое уплотнение из графит/керамики

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-100X o/s 00513188 используется в сфере коммунальных хозяйств. Характеризуется низким расходом топлива и низким уровнем шума. Бензиновый мотор Honda GX340 отличается высоким качеством, производительностью и надежностью. Сетчатый фильтр предотвращает попадание внутрь насоса твердых частиц размером более 27 мм