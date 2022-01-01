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Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-100X o/s
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-100X o/s
    Арт. rutector_100513188
    Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-100X o/s

      Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-100X o/s

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513188

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		780х570х652
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-100X o/s 00513188 используется в сфере коммунальных хозяйств. Характеризуется низким расходом топлива и низким уровнем шума. Бензиновый мотор Honda GX340 отличается высоким качеством, производительностью и надежностью. Сетчатый фильтр предотвращает попадание внутрь насоса твердых частиц размером более 27 мм

        Преимущества

        • Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin KTH-100X o/s 00513188
        • Мощная всасывающая способность
        • Экономичный расход топлива
        • Датчик уровня масла
        • Широкая горловина топливного бака
        • Низкий уровень шума
        • Топливный бак объёмом 6.1 л для длительной работы без дозаправок
        • Торцевое уплотнение из графит/керамики
        • Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
        • Долгий срок службы без снижения технических характеристик
        • Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса