Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-50X o/s
Арт. rutector_100513186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|646х488х509
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-50X o/s 513186 отличается экономичным расходом топлива, длительным сроком службы. Не требует особо тщательного ухода. Способна перекачивать жидкость с твердыми включениями размером до 20 мм. Оснащена бензиновым двигателем Honda GX160, который гарантирует высокую надежность. Рама защищает двигатель от повреждений
Преимущества
- Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin KTH-50X o/s 513186
- Мощная всасывающая способность
- Экономичный расход топлива
- Датчик уровня масла
- Широкая горловина топливного бака
- Низкий уровень шума
- Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок
- Торцевое уплотнение SIC из карбид кремния служит в 4-5 раз дольше по сравнению с обычным углекерамическим торцевым уплотнением
- Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- Долгий срок службы без снижения технических характеристик
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса