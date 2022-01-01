Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-50X o/s

Преимущества

Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin KTH-50X o/s 513186

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива

Датчик уровня масла

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок

Торцевое уплотнение SIC из карбид кремния служит в 4-5 раз дольше по сравнению с обычным углекерамическим торцевым уплотнением

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-50X o/s 513186 отличается экономичным расходом топлива, длительным сроком службы. Не требует особо тщательного ухода. Способна перекачивать жидкость с твердыми включениями размером до 20 мм. Оснащена бензиновым двигателем Honda GX160, который гарантирует высокую надежность. Рама защищает двигатель от повреждений