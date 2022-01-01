Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-100X o/s
Арт. rutector_100513185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|680х490х675
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для средне-загрязненной воды Koshin STH-100X o/s 00513185 предназначена для работы с большими объемами воды. Способна перекачивать грязную воду с включениями. Имеет надежные торцевые уплотнения, прочный корпус и крыльчатку, что гарантирует долгий срок службы. Бензиновый мотор Honda GX240 отличается высоким качеством и надежностью
Преимущества
- Мощный 4-х тактный двигатель Honda GX240
- Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки бензиновой мотопомпы Koshin STH-100X o/s 00513185
- Мощная всасывающая способность
- Экономичный расход топлива;
- Широкая горловина топливного бака;
- Низкий уровень шума;
- Топливный бак объёмом 5.3 л для длительной работы без дозаправок;
- Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома;
- Торцевое уплотнение из графит/керамики;
- Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии;
- Долгий срок службы без снижения технических характеристик;
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.