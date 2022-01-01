Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-100X o/s

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель Honda GX240

Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки бензиновой мотопомпы Koshin STH-100X o/s 00513185

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива;

Широкая горловина топливного бака;

Низкий уровень шума;

Топливный бак объёмом 5.3 л для длительной работы без дозаправок;

Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома;

Торцевое уплотнение из графит/керамики;

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии;

Долгий срок службы без снижения технических характеристик;

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Мотопомпа для средне-загрязненной воды Koshin STH-100X o/s 00513185 предназначена для работы с большими объемами воды. Способна перекачивать грязную воду с включениями. Имеет надежные торцевые уплотнения, прочный корпус и крыльчатку, что гарантирует долгий срок службы. Бензиновый мотор Honda GX240 отличается высоким качеством и надежностью