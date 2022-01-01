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Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-100X o/s
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-100X o/s
    Арт. rutector_100513185
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-100X o/s

      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-100X o/s

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513185

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		680х490х675
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для средне-загрязненной воды Koshin STH-100X o/s 00513185 предназначена для работы с большими объемами воды. Способна перекачивать грязную воду с включениями. Имеет надежные торцевые уплотнения, прочный корпус и крыльчатку, что гарантирует долгий срок службы. Бензиновый мотор Honda GX240 отличается высоким качеством и надежностью

        Преимущества

        • Мощный 4-х тактный двигатель Honda GX240
        • Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки бензиновой мотопомпы Koshin STH-100X o/s 00513185
        • Мощная всасывающая способность
        • Экономичный расход топлива;
        • Широкая горловина топливного бака;
        • Низкий уровень шума;
        • Топливный бак объёмом 5.3 л для длительной работы без дозаправок;
        • Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома;
        • Торцевое уплотнение из графит/керамики;
        • Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии;
        • Долгий срок службы без снижения технических характеристик;
        • Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.