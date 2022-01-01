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Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-80X
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-80X
    Арт. rutector_100513184
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-80X

      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-80X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513184

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		520х429х478
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для средне-загрязненной воды KOSHIN STH-80X 100513184 применяется для перекачивания большого объема воды, содержащей песок, грязь и твердые частицы диаметром не более 9 мм. Благодаря использованию бензинового двигателя агрегат может работать автономно и при любых условиях. Использование высококачественных материалов при создании помпы препятствует возникновению коррозии и существенно повышает водостойкость. Прочная стальная рама надежно фиксирует конструкцию и предотвращает повреждения

        Преимущества

        • Уплотнения выполнены из карбида кремния
        • Турбина и спиральный кожух сделаны из чугуна со сфероидным графитом, что в 10 раз повышает устойчивость к эррозии, по сравнению с обычным чугуном
        • Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие
        • Ручной стартер
        • Высота подъема до 26 м