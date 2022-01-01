Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-80X

Преимущества

Уплотнения выполнены из карбида кремния

Турбина и спиральный кожух сделаны из чугуна со сфероидным графитом, что в 10 раз повышает устойчивость к эррозии, по сравнению с обычным чугуном

Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие

Ручной стартер

Высота подъема до 26 м

Мотопомпа для средне-загрязненной воды KOSHIN STH-80X 100513184 применяется для перекачивания большого объема воды, содержащей песок, грязь и твердые частицы диаметром не более 9 мм. Благодаря использованию бензинового двигателя агрегат может работать автономно и при любых условиях. Использование высококачественных материалов при создании помпы препятствует возникновению коррозии и существенно повышает водостойкость. Прочная стальная рама надежно фиксирует конструкцию и предотвращает повреждения