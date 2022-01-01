Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-80X
Арт. rutector_100513184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|520х429х478
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для средне-загрязненной воды KOSHIN STH-80X 100513184 применяется для перекачивания большого объема воды, содержащей песок, грязь и твердые частицы диаметром не более 9 мм. Благодаря использованию бензинового двигателя агрегат может работать автономно и при любых условиях. Использование высококачественных материалов при создании помпы препятствует возникновению коррозии и существенно повышает водостойкость. Прочная стальная рама надежно фиксирует конструкцию и предотвращает повреждения
Преимущества
- Уплотнения выполнены из карбида кремния
- Турбина и спиральный кожух сделаны из чугуна со сфероидным графитом, что в 10 раз повышает устойчивость к эррозии, по сравнению с обычным чугуном
- Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие
- Ручной стартер
- Высота подъема до 26 м