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Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
    Арт. rutector_100520043
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X

      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100520043

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		593х425х528
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для загрязненной воды Koshin STV-80X 00520043 - агрегат для откачивания жидкости из подвалов или затопленных погребов, может применяться для осушения естественных водоемов или организации системы полива. Мотопомпа не зависит от электрической сети. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Благодаря алюминиевому корпусу насоса, а также рабочему колесу и улите, выполненным из чугуна, увеличен срок службы аппарата

        Преимущества

        • Размер твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 8 мм
        • Уплотнения выполнены из карбида кремния
        • Рабочее колесо и улита изготовлены из чугуна с добавлением сфероидального графита, что способствует увеличению надежности даже при интенсивном использовании
        • Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие
        • Ручной стартер
        • Высота подъема составляет 26 м