Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X

Преимущества

Размер твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 8 мм

Уплотнения выполнены из карбида кремния

Рабочее колесо и улита изготовлены из чугуна с добавлением сфероидального графита, что способствует увеличению надежности даже при интенсивном использовании

Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие

Ручной стартер

Высота подъема составляет 26 м

Мотопомпа для загрязненной воды Koshin STV-80X 00520043 - агрегат для откачивания жидкости из подвалов или затопленных погребов, может применяться для осушения естественных водоемов или организации системы полива. Мотопомпа не зависит от электрической сети. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Благодаря алюминиевому корпусу насоса, а также рабочему колесу и улите, выполненным из чугуна, увеличен срок службы аппарата