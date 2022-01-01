Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STV-80X
Арт. rutector_100520043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|593х425х528
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для загрязненной воды Koshin STV-80X 00520043 - агрегат для откачивания жидкости из подвалов или затопленных погребов, может применяться для осушения естественных водоемов или организации системы полива. Мотопомпа не зависит от электрической сети. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Благодаря алюминиевому корпусу насоса, а также рабочему колесу и улите, выполненным из чугуна, увеличен срок службы аппарата
Преимущества
- Размер твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 8 мм
- Уплотнения выполнены из карбида кремния
- Рабочее колесо и улита изготовлены из чугуна с добавлением сфероидального графита, что способствует увеличению надежности даже при интенсивном использовании
- Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие
- Ручной стартер
- Высота подъема составляет 26 м