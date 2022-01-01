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Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-80JP
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-80JP
    Арт. rutector_100513177
    Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-80JP

      Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-80JP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513177

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		525х389х458
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEH-80JP 00513177 оснащена двигателем Honda GP160, что обеспечивает надежную бесперебойную работу и высокую производительность. Используется в сельском хозяйстве и на частных территориях. Применение специальных материалов в конструкции гарантирует долгий срок службы мотопомпы

        Преимущества

        • Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEH-80JP 00513177
        • Мощная всасывающая способность
        • Экономичный расход топлива
        • Широкая горловина топливного бака
        • Низкий уровень шума
        • Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок
        • Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома
        • Торцевое уплотнение из графит/керамики
        • Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
        • Долгий срок службы без снижения технических характеристик
        • Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса