Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-80JP
Арт. rutector_100513177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|525х389х458
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEH-80JP 00513177 оснащена двигателем Honda GP160, что обеспечивает надежную бесперебойную работу и высокую производительность. Используется в сельском хозяйстве и на частных территориях. Применение специальных материалов в конструкции гарантирует долгий срок службы мотопомпы
Преимущества
- Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEH-80JP 00513177
- Мощная всасывающая способность
- Экономичный расход топлива
- Широкая горловина топливного бака
- Низкий уровень шума
- Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок
- Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома
- Торцевое уплотнение из графит/керамики
- Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- Долгий срок службы без снижения технических характеристик
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса