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Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-80X
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-80X
    Арт. rutector_100513175
    Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-80X

      Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-80X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513175

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		543х425х460
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEV-80X 00513175 оснащена мощным бензиновым двигателем. Изготовлена из прочных и качественных материалов, поэтому отличается долгим сроком службы. Подходит для орошения земель, водоснабжения, мойки. Способна перекачивать до 1050 литров жидкости в минуту

        Преимущества

        • Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEV-80X 00513175
        • Мощная всасывающая способность
        • Экономичный расход топлива
        • Широкая горловина топливного бака
        • Низкий уровень шума
        • Топливный бак объёмом 3.6 л для длительной работы без дозаправок
        • Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома
        • Торцевое уплотнение из графит/керамики
        • Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
        • Долгий срок службы без снижения технических характеристик
        • Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса