Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-80X

Преимущества

Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEV-80X 00513175

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 3.6 л для длительной работы без дозаправок

Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома

Торцевое уплотнение из графит/керамики

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEV-80X 00513175 оснащена мощным бензиновым двигателем. Изготовлена из прочных и качественных материалов, поэтому отличается долгим сроком службы. Подходит для орошения земель, водоснабжения, мойки. Способна перекачивать до 1050 литров жидкости в минуту