Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
Арт. mir-instrumenta_41742
Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
Арт. mir-instrumenta_41742
Характеристики
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Производитель
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Аккумуляторы в комплекте
|нет
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Габариты, мм
|765x590x630
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Вес, кг
|62
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Назначение
|для дома и дачи
- Бензиновая снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.
Преимущества
- 4 скорости для движения вперед, 1 назад
- Желоб из стали
- Регулировка дальности и направления выброса
- Самоходный привод
- Регулировка полозьев по высоте