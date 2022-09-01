Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
5.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Арт. mir-instrumenta_41742
    5.0
    1
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
    Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL
      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL

      Бензиновая снегоуборочная машина GSB-53, мощность 6,5 л.с., ручной стартер DENZEL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_41742
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Аккумуляторы в комплекте
      		нет
      Габариты, мм
      		765x590x630
      Вес, кг
      		62
      Назначение
      		для дома и дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.

        Преимущества

        • 4 скорости для движения вперед, 1 назад
        • Желоб из стали
        • Регулировка дальности и направления выброса
        • Самоходный привод
        • Регулировка полозьев по высоте