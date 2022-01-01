Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERH-50V

Преимущества

Экономичный двигатель Honda GX160 Hi-Revolution

Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SERH-50V o/s 00513180

Мощная всасывающая способность

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок

Корпус выполнен из прочного и легкого литого алюминия

Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углекерамики обеспечивает длительный срок службы

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Высоконапорная бензиновая мотопомпа Koshin SERH-50V o/s 00513180 с напором 80 метров используется для тушения пожаров, подачи чистой воды на большие расстояния. Оборудована компактным, экономичным по расходу топлива двигателем Honda GX160 Hi-Revolution. Способна выкачивать воду с 8-метровой глубины. Механизм агрегата заключен в прочную рамную конструкцию для защиты от повреждений