Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERH-50V
Арт. rutector_100513180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|555х450х468
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Высоконапорная бензиновая мотопомпа Koshin SERH-50V o/s 00513180 с напором 80 метров используется для тушения пожаров, подачи чистой воды на большие расстояния. Оборудована компактным, экономичным по расходу топлива двигателем Honda GX160 Hi-Revolution. Способна выкачивать воду с 8-метровой глубины. Механизм агрегата заключен в прочную рамную конструкцию для защиты от повреждений
Преимущества
- Экономичный двигатель Honda GX160 Hi-Revolution
- Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SERH-50V o/s 00513180
- Мощная всасывающая способность
- Широкая горловина топливного бака
- Низкий уровень шума
- Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок
- Корпус выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углекерамики обеспечивает длительный срок службы
- Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- Долгий срок службы без снижения технических характеристик
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса