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Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERH-50V
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Мотопомпы
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERH-50V
    Арт. rutector_100513180
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERH-50V

      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERH-50V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513180

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		555х450х468
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Высоконапорная бензиновая мотопомпа Koshin SERH-50V o/s 00513180 с напором 80 метров используется для тушения пожаров, подачи чистой воды на большие расстояния. Оборудована компактным, экономичным по расходу топлива двигателем Honda GX160 Hi-Revolution. Способна выкачивать воду с 8-метровой глубины. Механизм агрегата заключен в прочную рамную конструкцию для защиты от повреждений

        Преимущества

        • Экономичный двигатель Honda GX160 Hi-Revolution
        • Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SERH-50V o/s 00513180
        • Мощная всасывающая способность
        • Широкая горловина топливного бака
        • Низкий уровень шума
        • Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок
        • Корпус выполнен из прочного и легкого литого алюминия
        • Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углекерамики обеспечивает длительный срок службы
        • Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
        • Долгий срок службы без снижения технических характеристик
        • Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса