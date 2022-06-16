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Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С
    Арт. О00000013665
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С

      Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013665
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1.35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С предназначен для скашивания травы на участках небольшой площади. В комплект устройства входит леска и нож, что позволяет выбрать необходимый инструмент в зависимости от типа растительности. Леска удаляет траву на заросших участках, а с помощью ножа можно избавиться от кустарников и жесткой поросли

        Преимущества

        • Длительная работа без дозаправки
        • Защищает оператора от вибрации
        • Защита от летящих камней и мусора