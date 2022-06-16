Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С
Арт. О00000013665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1.35
- Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С предназначен для скашивания травы на участках небольшой площади. В комплект устройства входит леска и нож, что позволяет выбрать необходимый инструмент в зависимости от типа растительности. Леска удаляет траву на заросших участках, а с помощью ножа можно избавиться от кустарников и жесткой поросли
Преимущества
- Длительная работа без дозаправки
- Защищает оператора от вибрации
- Защита от летящих камней и мусора