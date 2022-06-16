Преимущества

Длительная работа без дозаправки

Защищает оператора от вибрации

Защита от летящих камней и мусора

Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000С предназначен для скашивания травы на участках небольшой площади. В комплект устройства входит леска и нож, что позволяет выбрать необходимый инструмент в зависимости от типа растительности. Леска удаляет траву на заросших участках, а с помощью ножа можно избавиться от кустарников и жесткой поросли