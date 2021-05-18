Преимущества

Элементы управления расположены на рукояти - для удобства использования

Велосипедная ручка и ремень на плечо - для снижения нагрузки на руки

Двухтактный двигатель - для меньшего веса Huter GGT-1500TX 70/2/21

Разборный вал - для экономии места при хранении

Бензиновый двигатель - для независимости от розетки

Антивибрационная система - для уменьшения воздействия на здоровье

Блокировка курка - для защиты от случайного нажатия

Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей. Разборный вал облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Аппараты управления находятся на ручке прибора, что упрощает его использование.