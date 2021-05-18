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Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Арт. О00000012986
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX

      Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012986
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей. Разборный вал облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Аппараты управления находятся на ручке прибора, что упрощает его использование. 

        Преимущества

        • Элементы управления расположены на рукояти - для удобства использования
        • Велосипедная ручка и ремень на плечо - для снижения нагрузки на руки
        • Двухтактный двигатель - для меньшего веса Huter GGT-1500TX 70/2/21
        • Разборный вал - для экономии места при хранении
        • Бензиновый двигатель - для независимости от розетки
        • Антивибрационная система - для уменьшения воздействия на здоровье
        • Блокировка курка - для защиты от случайного нажатия