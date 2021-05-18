Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX
Арт. О00000012986
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2
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Ширина скашивания леской, см
|46
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- Бензиновый триммер Huter GGT-1500TX справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей. Разборный вал облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Аппараты управления находятся на ручке прибора, что упрощает его использование.
Преимущества
- Элементы управления расположены на рукояти - для удобства использования
- Велосипедная ручка и ремень на плечо - для снижения нагрузки на руки
- Двухтактный двигатель - для меньшего веса Huter GGT-1500TX 70/2/21
- Разборный вал - для экономии места при хранении
- Бензиновый двигатель - для независимости от розетки
- Антивибрационная система - для уменьшения воздействия на здоровье
- Блокировка курка - для защиты от случайного нажатия