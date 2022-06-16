Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

Преимущества

Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии

Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения

Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место

Разборная штанга делает триммер компактным в сложенном состоянии, удобным для перевозки или хранения

Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать

Управление триммером расположено прямо на рукоятке

Защитный кожух оберегает от отскоков камней и другого мелкого мусора в сторону пользователя

Блокиратор курка газа позволяет избежать случайного нажатия курка и вращения режущего инструмента при заведенном двигателе

Антивибрационная система триммера повышает комфорт при работе триммером

Триммер бензиновый HUTER GGT-1900S - отличный ручной моторизированный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Главное — это выбрать нужный триммер, которым будет удобно работать. Неплохо, чтобы его мощность позволяла легко снимать даже древесную поросль и кустарники