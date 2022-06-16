Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
    Арт. О00000012937
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

      Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012937
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2.6
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер бензиновый HUTER GGT-1900S - отличный ручной моторизированный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Главное — это выбрать нужный триммер, которым будет удобно работать. Неплохо, чтобы его мощность позволяла легко снимать даже древесную поросль и кустарники

        Преимущества

        • Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии
        • Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения
        • Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место
        • Разборная штанга делает триммер компактным в сложенном состоянии, удобным для перевозки или хранения
        • Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать
        • Управление триммером расположено прямо на рукоятке
        • Защитный кожух оберегает от отскоков камней и другого мелкого мусора в сторону пользователя
        • Блокиратор курка газа позволяет избежать случайного нажатия курка и вращения режущего инструмента при заведенном двигателе
        • Антивибрационная система триммера повышает комфорт при работе триммером