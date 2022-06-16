Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
Арт. О00000012937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2.6
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Ширина скашивания леской, см
|46
- Триммер бензиновый HUTER GGT-1900S - отличный ручной моторизированный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Главное — это выбрать нужный триммер, которым будет удобно работать. Неплохо, чтобы его мощность позволяла легко снимать даже древесную поросль и кустарники
Преимущества
- Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии
- Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения
- Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место
- Разборная штанга делает триммер компактным в сложенном состоянии, удобным для перевозки или хранения
- Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать
- Управление триммером расположено прямо на рукоятке
- Защитный кожух оберегает от отскоков камней и другого мелкого мусора в сторону пользователя
- Блокиратор курка газа позволяет избежать случайного нажатия курка и вращения режущего инструмента при заведенном двигателе
- Антивибрационная система триммера повышает комфорт при работе триммером