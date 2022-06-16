Бензиновый триммер Huter GGT-2900S 70/2/24 справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей

Преимущества