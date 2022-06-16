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Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
5.0
2
18 190 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Арт. О00000012978
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S

      Бензиновый триммер Huter GGT-2900S

      18 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000012978
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		3.9
      Все характеристики
      18 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Huter GGT-2900S 70/2/24 справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей

        Преимущества

        • Элементы управления расположены на рукояти - для удобства использования
        • Велосипедная ручка и ремень на плечо - для снижения нагрузки на руки
        • Двухтактный двигатель - для меньшего веса Huter GGT-2900S 70/2/24
        • Разборный вал - для экономии места при хранении
        • Бензиновый двигатель - для независимости от розетки
        • Антивибрационная система - для уменьшения воздействия на здоровье
        • Блокировка курка - для защиты от случайного нажатия