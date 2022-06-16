Преимущества

Элементы управления расположены на рукояти - для удобства использования

Велосипедная ручка и ремень на плечо - для снижения нагрузки на руки

Двухтактный двигатель - для меньшего веса Huter GGT-2900T 70/2/23

Бензиновый двигатель - для независимости от розетки

Антивибрационная система - для уменьшения воздействия на здоровье

Блокировка курка - для защиты от случайного нажатия





Бензиновый триммер Huter GGT-2900T 70/2/23 справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей. Оснащен двигателем мощностью 3.9 л.с, что обеспечивает качественную работу при больших нагрузках. Защитный кожух предотвращает попадание травы в оператора, поэтому одежда остается чистой.