Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Арт. О00000012964
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T

      Бензиновый триммер Huter GGT-2900T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012964
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		3.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Huter GGT-2900T 70/2/23 справится с уходом за придомовой, пригаражной территорией, предназначен для выкашивания любой травы. Велосипедная рукоятка делает удержание триммера более комфортным, особенно при кошении значительных площадей. Оснащен двигателем мощностью 3.9 л.с, что обеспечивает качественную работу при больших нагрузках. Защитный кожух предотвращает попадание травы в оператора, поэтому одежда остается чистой.

        Преимущества

        • Элементы управления расположены на рукояти - для удобства использования
        • Велосипедная ручка и ремень на плечо - для снижения нагрузки на руки
        • Двухтактный двигатель - для меньшего веса Huter GGT-2900T 70/2/23
        • Бензиновый двигатель - для независимости от розетки
        • Антивибрационная система - для уменьшения воздействия на здоровье
        • Блокировка курка - для защиты от случайного нажатия