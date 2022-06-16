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Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
    Арт. О00000013095
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T

      Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013095
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.23
      Мощность, л.с.
      		1.8
      Ширина скашивания леской, см
      		43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T 70/2/15 режет траву при помощи лески. Двухтактный двигатель облегчает конструкцию инструмента для долгой работы без усталости. Нагрузка на руки снижается благодаря ремню на плечо. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия

        Преимущества

        • Eurolux TR-1000T 70/2/15 имеет регулировку рукоятки
        • Легкозаменяемый режущий элемент
        • Ремень на плечо для снижения нагрузки на руки
        • Двухтактный двигатель облегчает конструкцию
        • Независимость от розетки обеспечивает мобильность
        • Ширина скашивания 25.5 см
        • Оснащен антивибрационной системой для минимизации влияния на здоровье