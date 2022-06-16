Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T 70/2/15 режет траву при помощи лески. Двухтактный двигатель облегчает конструкцию инструмента для долгой работы без усталости. Нагрузка на руки снижается благодаря ремню на плечо. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия

Преимущества