Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T
Арт. О00000013095
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|6.23
|
Мощность, л.с.
|1.8
|
Ширина скашивания леской, см
|43
- Бензиновый триммер Eurolux TR-1000T 70/2/15 режет траву при помощи лески. Двухтактный двигатель облегчает конструкцию инструмента для долгой работы без усталости. Нагрузка на руки снижается благодаря ремню на плечо. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия
Преимущества
- Eurolux TR-1000T 70/2/15 имеет регулировку рукоятки
- Легкозаменяемый режущий элемент
- Ремень на плечо для снижения нагрузки на руки
- Двухтактный двигатель облегчает конструкцию
- Независимость от розетки обеспечивает мобильность
- Ширина скашивания 25.5 см
- Оснащен антивибрационной системой для минимизации влияния на здоровье