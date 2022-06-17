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Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
    Арт. О00000013019
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T

      Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013019
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		3.4
      Ширина скашивания леской, см
      		43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T 70/2/19 предназначена для стрижки травы. Конструкцией предусмотрен двухтактный двигатель, который делает инструмент легче. Ремень на плечо и велосипедная ручка снижают нагрузку на руки. Есть возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия

        Преимущества

        • Eurolux TR-2500T 70/2/19 имеет регулировку рукоятки
        • Легкозаменяемый режущий элемент
        • Ремень на плечо для снижения нагрузки на руки
        • Двухтактный двигатель облегчает конструкцию
        • Независимость от розетки обеспечивает мобильность
        • Оснащен антивибрационной системой для минимизации влияния на здоровье