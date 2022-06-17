Преимущества

Бензиновый триммер Eurolux TR-2500T 70/2/19 предназначена для стрижки травы. Конструкцией предусмотрен двухтактный двигатель, который делает инструмент легче. Ремень на плечо и велосипедная ручка снижают нагрузку на руки. Есть возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия