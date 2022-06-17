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Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
    Арт. О00000012864
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T

      Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012864
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.78
      Мощность, л.с.
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер бензиновый EUROLUX TR-3000T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Используется для стрижки газона, а также для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника. Инструмент укомплектован многозубчатым диском и триммерной катушкой, благодаря чему он эффективно справляться различными задачами. Все элементы управления выведены на одну рукоятку – это значительно упрощает работу и обеспечивает комфорт. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси

        Преимущества

        • Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии
        • Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения
        • Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место
        • Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать
        • Управление триммером расположено прямо на рукоятке