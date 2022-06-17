Бензиновый триммер Eurolux TR-3000T
Арт. О00000012864
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|6.78
|
Мощность, л.с.
|3
|
Ширина скашивания леской, см
|46
- Триммер бензиновый EUROLUX TR-3000T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Используется для стрижки газона, а также для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника. Инструмент укомплектован многозубчатым диском и триммерной катушкой, благодаря чему он эффективно справляться различными задачами. Все элементы управления выведены на одну рукоятку – это значительно упрощает работу и обеспечивает комфорт. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси
Преимущества
- Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии
- Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения
- Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место
- Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать
- Управление триммером расположено прямо на рукоятке