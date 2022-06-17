Бензиновый триммер Eurolux TR-800T 70/2/20 подравнивает траву при помощи лески. Двухтактный двигатель облегчает конструкцию инструмента для возможности долгой работы без усталости. Велосипедная рукоятка и ремень на плечо снижают нагрузку на руки во время кошения. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия

Преимущества