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Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
    Арт. О00000013840
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
    Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02

      Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013840

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензомоторный генератор Husqvarna G8500P 9678635-02 представляет собой простую в эксплуатации модель. Применяется в качестве источника питания электроэнергии. Внешняя крышка топливного бака на корпусе обеспечивает удобный доступ для быстрой и легкой дозаправки генератора. Специальные колпачки на розетках защищают от попадания пыли и влаги для безопасной работы оборудования.

        Преимущества

        • Простая панель управления предоставляет удобство использования, даже в чрезвычайных ситуациях
        • Автоматический выключатель защищает Husqvarna G8500P 9678635-02 от перегрузок
        • Измеритель V.F.T. дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов
        • Генератор оснащен тремя пыле/влагозащищенными розетками
        • Легкая дозаправка
        • Прозрачный индикатор уровня топлива