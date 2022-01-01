Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02

Преимущества

Простая панель управления предоставляет удобство использования, даже в чрезвычайных ситуациях

Автоматический выключатель защищает Husqvarna G8500P 9678635-02 от перегрузок

Измеритель V.F.T. дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов

Генератор оснащен тремя пыле/влагозащищенными розетками

Легкая дозаправка

Прозрачный индикатор уровня топлива

Бензомоторный генератор Husqvarna G8500P 9678635-02 представляет собой простую в эксплуатации модель. Применяется в качестве источника питания электроэнергии. Внешняя крышка топливного бака на корпусе обеспечивает удобный доступ для быстрой и легкой дозаправки генератора. Специальные колпачки на розетках защищают от попадания пыли и влаги для безопасной работы оборудования.