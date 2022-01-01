Бензиновый генератор Husqvarna G8500P 9678635-02
Арт. О00000013840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
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- Бензомоторный генератор Husqvarna G8500P 9678635-02 представляет собой простую в эксплуатации модель. Применяется в качестве источника питания электроэнергии. Внешняя крышка топливного бака на корпусе обеспечивает удобный доступ для быстрой и легкой дозаправки генератора. Специальные колпачки на розетках защищают от попадания пыли и влаги для безопасной работы оборудования.
Преимущества
- Простая панель управления предоставляет удобство использования, даже в чрезвычайных ситуациях
- Автоматический выключатель защищает Husqvarna G8500P 9678635-02 от перегрузок
- Измеритель V.F.T. дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов
- Генератор оснащен тремя пыле/влагозащищенными розетками
- Легкая дозаправка
- Прозрачный индикатор уровня топлива