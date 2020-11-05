Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500

Преимущества

Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности

Двигатель с верхним расположением клапанов [OHV] значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума

Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере

Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока

Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений

Стрелочный вольтметр

Возможность установки транспортировочного комплекта (приобретается отдельно)

Защита от перегрузки

Топливо - бензин АИ-92

Защита от короткого замыкания

Простота управления

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 3500 474103145 оснащен увеличенным топливным баком, что в совокупности с низким расходом топлива гарантирует продолжительную работу без дозаправки. Данная модель исключительно проста в применении, поэтому с её эксплуатацией справится как опытный, так и начинающий пользователь. Электростанция подходит для снабжения маломощных электроинструментов и оборудования, используемых в профессиональной сфере (стройплощадки, автосервис) и в быту (пикники, обеспечение загородных домов и т.п.). Максимальная суммарная мощность подключаемых потребителей составляет 2500 Вт.