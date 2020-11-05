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Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Арт. Х21203239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.4
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- Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 3500 474103145 оснащен увеличенным топливным баком, что в совокупности с низким расходом топлива гарантирует продолжительную работу без дозаправки. Данная модель исключительно проста в применении, поэтому с её эксплуатацией справится как опытный, так и начинающий пользователь. Электростанция подходит для снабжения маломощных электроинструментов и оборудования, используемых в профессиональной сфере (стройплощадки, автосервис) и в быту (пикники, обеспечение загородных домов и т.п.). Максимальная суммарная мощность подключаемых потребителей составляет 2500 Вт.
Преимущества
- Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
- Двигатель с верхним расположением клапанов [OHV] значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
- Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
- Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
- Стрелочный вольтметр
- Возможность установки транспортировочного комплекта (приобретается отдельно)
- Защита от перегрузки
- Топливо - бензин АИ-92
- Защита от короткого замыкания
- Простота управления
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы