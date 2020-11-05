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Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
4.3
22
21 790 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Арт. Х21203239
4.3
22
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500

Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500

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21 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Арт. Х21203239
4.3
22

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
1.4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
21 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 3500 474103145 оснащен увеличенным топливным баком, что в совокупности с низким расходом топлива гарантирует продолжительную работу без дозаправки. Данная модель исключительно проста в применении, поэтому с её эксплуатацией справится как опытный, так и начинающий пользователь. Электростанция подходит для снабжения маломощных электроинструментов и оборудования, используемых в профессиональной сфере (стройплощадки, автосервис) и в быту (пикники, обеспечение загородных домов и т.п.). Максимальная суммарная мощность подключаемых потребителей составляет 2500 Вт.

    Преимущества

    • Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
    • Двигатель с верхним расположением клапанов [OHV] значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
    • Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
    • Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
    • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
    • Стрелочный вольтметр
    • Возможность установки транспортировочного комплекта (приобретается отдельно)
    • Защита от перегрузки
    • Топливо - бензин АИ-92
    • Защита от короткого замыкания
    • Простота управления
    • Высокое качество сборки
    • Долгий срок службы