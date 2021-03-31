Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309
Арт. О00000026448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.4
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Мощность, л.с.
|1
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Ширина скашивания леской, см
|38
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- Бензиновый триммер STIHL FS40 AutoCut C 5-2, 41440112309 - новая компактная мотокоса с упрощённым процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек, предназначена для обработки небольших участков и для доработки тяжело доступных мест после кошения газонокосилкой - возле деревьев, дорожек, лестниц. STIHL FS 40 оснащен надежным 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. с технологией 2-MIX с продувкой
Преимущества
- 2-хтактный двигатель 2-MIX
- Система облегченного запуска
- D-образная рукоятка
- Прямой вал привода
- Удобство