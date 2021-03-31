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Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309
5.0
2
23 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309
    Арт. О00000026448
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309

      Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309

      23 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026448
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.4
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      23 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер STIHL FS40 AutoCut C 5-2, 41440112309 - новая компактная мотокоса с упрощённым процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек, предназначена для обработки небольших участков и для доработки тяжело доступных мест после кошения газонокосилкой - возле деревьев, дорожек, лестниц. STIHL FS 40 оснащен надежным 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. с технологией 2-MIX с продувкой

        Преимущества

        • 2-хтактный двигатель 2-MIX
        • Система облегченного запуска
        • D-образная рукоятка
        • Прямой вал привода
        • Удобство