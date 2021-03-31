Преимущества

2-хтактный двигатель 2-MIX

Система облегченного запуска

D-образная рукоятка

Прямой вал привода

Удобство

Бензиновый триммер STIHL FS40 AutoCut C 5-2, 41440112309 - новая компактная мотокоса с упрощённым процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек, предназначена для обработки небольших участков и для доработки тяжело доступных мест после кошения газонокосилкой - возле деревьев, дорожек, лестниц. STIHL FS 40 оснащен надежным 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. с технологией 2-MIX с продувкой