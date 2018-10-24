Бензиновый генератор Bigmaster GG 1200
Арт. Х21203333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
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- Электрогенератор бензиновый BigМaster GG 1200 — это однофазная силовая установка, обеспечивающая резервное питание потребителей небольшой мощности (до 0.85 кВт). Данная модель способна выдавать постоянный ток 12 В, подходящий для зарядки автомобильного аккумулятора и питания приборов, предназначенных для эксплуатации в машине. Бензогенератор BigМaster 1200 работает на бензине марки АИ-92, комплектуется 6-литровым двигателем, мощности которого достаточно для непрерывного использования на протяжении 9-ти часов. Включение установки производится вручную. Масло в генератор заливается отдельно от бензина, что намного упрощает выбор правильных пропорций топлива.
Преимущества
- Экономное расходование топлива
- Комплектация вольтметром
- Небольшой уровень шума во время включения (наличие глушителя)
- Автоматический контроль расходования масла
- Работа от четырехтактного двигателя
- Увеличенный рабочий ресурс
- Эффективная система охлаждения двигателя
- Автоматическое отключение при понижении уровня масла до определенных значений
- Простое, безопасное использование