Бензиновый генератор Bigmaster GG 1200

Преимущества

Экономное расходование топлива

Комплектация вольтметром

Небольшой уровень шума во время включения (наличие глушителя)

Автоматический контроль расходования масла

Работа от четырехтактного двигателя

Увеличенный рабочий ресурс

Эффективная система охлаждения двигателя

Автоматическое отключение при понижении уровня масла до определенных значений

Простое, безопасное использование

Электрогенератор бензиновый BigМaster GG 1200 — это однофазная силовая установка, обеспечивающая резервное питание потребителей небольшой мощности (до 0.85 кВт). Данная модель способна выдавать постоянный ток 12 В, подходящий для зарядки автомобильного аккумулятора и питания приборов, предназначенных для эксплуатации в машине. Бензогенератор BigМaster 1200 работает на бензине марки АИ-92, комплектуется 6-литровым двигателем, мощности которого достаточно для непрерывного использования на протяжении 9-ти часов. Включение установки производится вручную. Масло в генератор заливается отдельно от бензина, что намного упрощает выбор правильных пропорций топлива.