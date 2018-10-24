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Бензиновый генератор Bigmaster GG 1200
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 1200
    Арт. Х21203333
    4.7
    3
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 1200

      Бензиновый генератор Bigmaster GG 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х21203333
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрогенератор бензиновый BigМaster GG 1200 — это однофазная силовая установка, обеспечивающая резервное питание потребителей небольшой мощности (до 0.85 кВт). Данная модель способна выдавать постоянный ток 12 В, подходящий для зарядки автомобильного аккумулятора и питания приборов, предназначенных для эксплуатации в машине. Бензогенератор BigМaster 1200 работает на бензине марки АИ-92, комплектуется 6-литровым двигателем, мощности которого достаточно для непрерывного использования на протяжении 9-ти часов. Включение установки производится вручную. Масло в генератор заливается отдельно от бензина, что намного упрощает выбор правильных пропорций топлива.

        Преимущества

        • Экономное расходование топлива
        • Комплектация вольтметром
        • Небольшой уровень шума во время включения (наличие глушителя)
        • Автоматический контроль расходования масла
        • Работа от четырехтактного двигателя
        • Увеличенный рабочий ресурс
        • Эффективная система охлаждения двигателя
        • Автоматическое отключение при понижении уровня масла до определенных значений
        • Простое, безопасное использование