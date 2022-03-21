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Бензиновый генератор Bigmaster GG 2500
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 2500
    Арт. Х21203334
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 2500

      Бензиновый генератор Bigmaster GG 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203334
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электростанция BigМaster GG 2500 — специализированная силовая установка, предназначенная для использования в качестве дополнительного источника электроснабжения. Данная модель может питать небольшое по мощности оборудование, технику и бытовые приборы, расположенные вдали от центральных электростанций. Бензогенератор BigМaster 2500 оснащен двумя силовыми выходами на 220 В и одним на 12 В. Запуск в работу производится вручную с помощью шнура. Для заправки электростанции используется бензин марки АИ-92. Данная модель силовой установки комплектуется 15-ти литровым топливным баком. Суммарная мощность всех подключаемых к станции устройств не должна превышать 2 кВт.

        Преимущества

        • Надежный четырехтактный двигатель
        • Низкий уровень вибрации во время включения
        • Снижен уровень шума за счет наличия глушителя
        • Эффективная защита от перегрузок, препятствующая поломке электростанции при подключении к ней устройств с высокими пусковыми токами
        • Наличие встроенного вольтметра для контроля напряжения в сети
        • Возможность подключать устройства, питающиеся от 12 В