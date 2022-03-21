Бензиновый генератор Bigmaster GG 2500

Преимущества

Надежный четырехтактный двигатель

Низкий уровень вибрации во время включения

Снижен уровень шума за счет наличия глушителя

Эффективная защита от перегрузок, препятствующая поломке электростанции при подключении к ней устройств с высокими пусковыми токами

Наличие встроенного вольтметра для контроля напряжения в сети

Возможность подключать устройства, питающиеся от 12 В

Электростанция BigМaster GG 2500 — специализированная силовая установка, предназначенная для использования в качестве дополнительного источника электроснабжения. Данная модель может питать небольшое по мощности оборудование, технику и бытовые приборы, расположенные вдали от центральных электростанций. Бензогенератор BigМaster 2500 оснащен двумя силовыми выходами на 220 В и одним на 12 В. Запуск в работу производится вручную с помощью шнура. Для заправки электростанции используется бензин марки АИ-92. Данная модель силовой установки комплектуется 15-ти литровым топливным баком. Суммарная мощность всех подключаемых к станции устройств не должна превышать 2 кВт.