Преимущества

Оптимальное соотношение мощности и длительности работы

Наличие глушителя и резиновых амортизирующих втулок, понижающих уровень шума агрегата

Автоконтроль уровня масла

Встроенный вольтметр, надежно контролирующий напряжение в сети

Розетка с выходным напряжением 12 В

Доступная цена

Бензиновая электростанция BIGMASTER GG 3600 – это бытовой бензогенератор, с его помощью можно незамедлительно обеспечить полноценное резервное питание различных электроприборов – как промышленных, так и бытовых. Электрогенератор BIGMASTER GG 3600 незаменим для домашних нужд, когда нужно быстро, иногда и в аварийном режиме, обеспечить работу бытовых однофазных приборов. Генератор бензиновый BIGMASTER GG 3600 оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем, который запускается в работу вручную. Электромотор защищен от перегрузок и охлаждается за счет воздушных потоков. 15-литровый бак заправляется бензином марки АИ-92. Выходной (активной) мощности мини-электростанции BIGMASTER 3600, равной 2.50 кВт, с запасом хватит для обеспечения электроэнергией холодильника, телевизора и двух осветительных приборов (ламп, фонарей) для их непрерывной работы в течение 3-4 часов.