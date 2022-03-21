Бензиновый генератор Bigmaster GG 3900 E1

Преимущества

Стабильная работа благодаря наличию эффективной системы охлаждения двигателя

Простая, продуманная конструкция

Надежная защита от перегрузок, намного продлевающая безремонтный период эксплуатации

Встроенный вольтметр позволяет отслеживать напряжение в сети, которую питает электростанция

Возможность подключать устройства, работающие от 12-ти вольт

Простое пользование и отсутствие необходимости в трудоемком обслуживании

BigМaster 3900 E1 имеет оптимальное соотношение по критериям цена-функциональность-качество

Бензиновая электростанция BigМaster GG 3900 E1 — однофазный силовой агрегат, предназначенный для резервного обеспечения электроэнергией маломощного оборудования. К генератору можно одновременно подключить различные потребители мощностью до 2,8 кВт. Данная модель оснащена ручным и электрическим запуском. Бензогенератор BigМaster GG 3900 E1 комплектуется 15-ти литровым топливным баком, имеет две розетки на 220 В и одну на 12 В. За счет наличия глушителя на выхлопе существенно снижен уровень шума, издаваемый работающим двигателем станции.