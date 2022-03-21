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Бензиновый генератор Bigmaster GG 3900 E1
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 3900 E1
    Арт. Х21203337
    4.5
    2
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 3900 E1

      Бензиновый генератор Bigmaster GG 3900 E1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203337
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая электростанция BigМaster GG 3900 E1 — однофазный силовой агрегат, предназначенный для резервного обеспечения электроэнергией маломощного оборудования. К генератору можно одновременно подключить различные потребители мощностью до 2,8 кВт. Данная модель оснащена ручным и электрическим запуском. Бензогенератор BigМaster GG 3900 E1 комплектуется 15-ти литровым топливным баком, имеет две розетки на 220 В и одну на 12 В. За счет наличия глушителя на выхлопе существенно снижен уровень шума, издаваемый работающим двигателем станции.

        Преимущества

        • Стабильная работа благодаря наличию эффективной системы охлаждения двигателя
        • Простая, продуманная конструкция
        • Надежная защита от перегрузок, намного продлевающая безремонтный период эксплуатации
        • Встроенный вольтметр позволяет отслеживать напряжение в сети, которую питает электростанция
        • Возможность подключать устройства, работающие от 12-ти вольт
        • Простое пользование и отсутствие необходимости в трудоемком обслуживании
        • BigМaster 3900 E1 имеет оптимальное соотношение по критериям цена-функциональность-качество