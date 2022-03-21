Бензиновый генератор Bigmaster GG 3900 E1
Арт. Х21203337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
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- Бензиновая электростанция BigМaster GG 3900 E1 — однофазный силовой агрегат, предназначенный для резервного обеспечения электроэнергией маломощного оборудования. К генератору можно одновременно подключить различные потребители мощностью до 2,8 кВт. Данная модель оснащена ручным и электрическим запуском. Бензогенератор BigМaster GG 3900 E1 комплектуется 15-ти литровым топливным баком, имеет две розетки на 220 В и одну на 12 В. За счет наличия глушителя на выхлопе существенно снижен уровень шума, издаваемый работающим двигателем станции.
Преимущества
- Стабильная работа благодаря наличию эффективной системы охлаждения двигателя
- Простая, продуманная конструкция
- Надежная защита от перегрузок, намного продлевающая безремонтный период эксплуатации
- Встроенный вольтметр позволяет отслеживать напряжение в сети, которую питает электростанция
- Возможность подключать устройства, работающие от 12-ти вольт
- Простое пользование и отсутствие необходимости в трудоемком обслуживании
- BigМaster 3900 E1 имеет оптимальное соотношение по критериям цена-функциональность-качество