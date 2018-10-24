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Бензогенератор Bigmaster GG 6500 E2
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор Bigmaster GG 6500 E2
    Арт. Х21203339
    5.0
    2
    Бензогенератор Bigmaster GG 6500 E2

      Бензогенератор Bigmaster GG 6500 E2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203339
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция BIGMASTER GG 6500 E2 – это автономная мини-электростанция, которая исполняет роль резервного либо аварийного источника энергоснабжения. Этот мощный электрогенератор способен в течение 10 часов непрерывно обеспечивать питанием несколько бытовых и рабочих приборов суммарной номинальной мощностью до 5 кВт. Четырехтактный однофазный двигатель имеет повышенный моторесурс за счет верхнего расположения клапанов. Шумоподавление агрегата в процессе работы обеспечивает глушитель, а для уменьшения вибрации предусмотрены резиновые втулки. Бензогенератор BIGMASTER GG 6500 E2 оснащен ДВС объемом 389 см куб. и мощностью в 13 л. с., заправляется бензином АИ-92, для которого предусмотрен вместительный 25-литровый бак. Чтобы исключить вероятность перегрева двигателя, применяется система воздушного охлаждения. Генератор бензиновый BIGMASTER GG 6500 E2 запускается с помощью ручного стартера; этот метод считается наиболее безотказным и надежным. Используя АКБ, можно перейти на электрический старт генератора. Этот вариант, хотя и проще, но менее предпочтителен из-за того, что аккумуляторная батарея может разрядиться в неподходящий момент. Мобильный электрогенератор BIGMASTER GG 6500 E2 вырабатывает ток напряжением 220 В, которое можно контролировать в текущем режиме, следя за показаниями стрелок встроенного вольтметра. Это помогает проконтролировать качество питания при подключении к генератору чувствительного прибора, например, компьютера. Бензогенератор BIGMASTER GG 6500 E2 имеет две 220-вольтных розетки и одну 12-вольтную.

        Преимущества

        • Защита от перегрузок, позволяющая подключать приборы с высокими пусковыми токами
        • Выход постоянного тока 12 В
        • Устойчивость конструкции, обеспеченная прочной стальной рамой
        • Простота эксплуатации