Преимущества

Защита от перегрузок, позволяющая подключать приборы с высокими пусковыми токами

Выход постоянного тока 12 В

Устойчивость конструкции, обеспеченная прочной стальной рамой

Простота эксплуатации

Бензиновая электростанция BIGMASTER GG 6500 E2 – это автономная мини-электростанция, которая исполняет роль резервного либо аварийного источника энергоснабжения. Этот мощный электрогенератор способен в течение 10 часов непрерывно обеспечивать питанием несколько бытовых и рабочих приборов суммарной номинальной мощностью до 5 кВт. Четырехтактный однофазный двигатель имеет повышенный моторесурс за счет верхнего расположения клапанов. Шумоподавление агрегата в процессе работы обеспечивает глушитель, а для уменьшения вибрации предусмотрены резиновые втулки. Бензогенератор BIGMASTER GG 6500 E2 оснащен ДВС объемом 389 см куб. и мощностью в 13 л. с., заправляется бензином АИ-92, для которого предусмотрен вместительный 25-литровый бак. Чтобы исключить вероятность перегрева двигателя, применяется система воздушного охлаждения. Генератор бензиновый BIGMASTER GG 6500 E2 запускается с помощью ручного стартера; этот метод считается наиболее безотказным и надежным. Используя АКБ, можно перейти на электрический старт генератора. Этот вариант, хотя и проще, но менее предпочтителен из-за того, что аккумуляторная батарея может разрядиться в неподходящий момент. Мобильный электрогенератор BIGMASTER GG 6500 E2 вырабатывает ток напряжением 220 В, которое можно контролировать в текущем режиме, следя за показаниями стрелок встроенного вольтметра. Это помогает проконтролировать качество питания при подключении к генератору чувствительного прибора, например, компьютера. Бензогенератор BIGMASTER GG 6500 E2 имеет две 220-вольтных розетки и одну 12-вольтную.