Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000
Арт. Ю00000019650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
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- Электрогенератор бензиновый BigМaster 8000 — предназначен для автономного энергоснабжения различных электрических потребителей. Электрогенератор BigМaster GG 8000 оснащен ручным стартером. Автономное время его работы составляет 8 часов, при объеме топливного бака в 25 литров.
Преимущества
- Одноцилиндровый четырехтактный двигатель, укомплектованный системой воздушного охлаждения
- Пониженная степень вибрации во время включения установки
- Оснащенность встроенным вольтметром для контроля за уровнем напряжения в сети
- Возможность подключения устройств различной мощности, за счет его универсальности
- Контроль уровня масла, при падении масла ниже допустимого значения, двигатель автоматически остановится
- Розетки предназначенные для подключения потребителей однофазного переменного тока, напряжением 220 В
- Транзисторная система зажигания