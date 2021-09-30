Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000

Преимущества

Одноцилиндровый четырехтактный двигатель, укомплектованный системой воздушного охлаждения

Пониженная степень вибрации во время включения установки

Оснащенность встроенным вольтметром для контроля за уровнем напряжения в сети

Возможность подключения устройств различной мощности, за счет его универсальности

Контроль уровня масла, при падении масла ниже допустимого значения, двигатель автоматически остановится

Розетки предназначенные для подключения потребителей однофазного переменного тока, напряжением 220 В

Транзисторная система зажигания

Электрогенератор бензиновый BigМaster 8000 — предназначен для автономного энергоснабжения различных электрических потребителей. Электрогенератор BigМaster GG 8000 оснащен ручным стартером. Автономное время его работы составляет 8 часов, при объеме топливного бака в 25 литров.