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Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000
    Арт. Ю00000019650
    5.0
    1
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000
      Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000
      Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000

      Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019650
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор бензиновый BigМaster 8000 — предназначен для автономного энергоснабжения различных электрических потребителей. Электрогенератор BigМaster GG 8000 оснащен ручным стартером.  Автономное время его работы составляет 8 часов, при объеме топливного бака в 25 литров.

        Преимущества

        • Одноцилиндровый четырехтактный двигатель, укомплектованный системой воздушного охлаждения
        • Пониженная степень вибрации во время включения установки
        • Оснащенность встроенным вольтметром для контроля за уровнем напряжения в сети
        • Возможность подключения устройств различной мощности, за счет его универсальности
        • Контроль уровня масла, при падении масла ниже допустимого значения, двигатель автоматически остановится
        • Розетки предназначенные для подключения потребителей однофазного переменного тока, напряжением 220 В
        • Транзисторная система зажигания