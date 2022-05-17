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Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000 E2
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000 E2
    Арт. Х21203340
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000 E2

      Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000 E2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203340
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрогенератор бензиновый BigМaster 8000 E2 — однофазная силовая установка, специально разработанная для основного и резервного снабжения электроэнергией различных потребителей. К агрегату можно подключать оборудование, бытовую технику, электроинструменты суммарной мощностью не более 6-ти кВт. Электрогенератор BigМaster GG 8000 E2 включается как с помощью электрического запуска стартера и АКБ, так и вручную через шнур. На панели силовой установки расположены три розетки — одна на 12 В и две на 220 В. При объеме бака в 25 литров время автономной работы составляет 8 часов.

        Преимущества

        • Работа на четырехтактном двигателе с эффективной системой охлаждения
        • Низкая степень вибрации во время включения установки
        • Невысокий уровень выбросов отработанных газов в атмосферу
        • Для уменьшения шумности в выхлопной системе электростанции установлен глушитель
        • Высокая универсальность за счет возможности подключения различных устройств средней мощности
        • Автоматическая защита от перегрузок, препятствующая выходу из строя бензогенератора при подключении к нему электроинструментов с высокими пусковыми токами
        • Наличие встроенного вольтметра для контроля параметров напряжения в сети
        • У электростанции BigМaster GG 8000 E2 цена полностью соответствует мощности двигателя