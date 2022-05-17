Бензиновый генератор Bigmaster GG 8000 E2

Преимущества

Работа на четырехтактном двигателе с эффективной системой охлаждения

Низкая степень вибрации во время включения установки

Невысокий уровень выбросов отработанных газов в атмосферу

Для уменьшения шумности в выхлопной системе электростанции установлен глушитель

Высокая универсальность за счет возможности подключения различных устройств средней мощности

Автоматическая защита от перегрузок, препятствующая выходу из строя бензогенератора при подключении к нему электроинструментов с высокими пусковыми токами

Наличие встроенного вольтметра для контроля параметров напряжения в сети

У электростанции BigМaster GG 8000 E2 цена полностью соответствует мощности двигателя

Электрогенератор бензиновый BigМaster 8000 E2 — однофазная силовая установка, специально разработанная для основного и резервного снабжения электроэнергией различных потребителей. К агрегату можно подключать оборудование, бытовую технику, электроинструменты суммарной мощностью не более 6-ти кВт. Электрогенератор BigМaster GG 8000 E2 включается как с помощью электрического запуска стартера и АКБ, так и вручную через шнур. На панели силовой установки расположены три розетки — одна на 12 В и две на 220 В. При объеме бака в 25 литров время автономной работы составляет 8 часов.