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Бензогенератор Elitech БЭС 12500ЕТМК
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор Elitech БЭС 12500ЕТМК
    Арт. Х21203398
    Бензогенератор Elitech БЭС 12500ЕТМК

      Бензогенератор Elitech БЭС 12500ЕТМК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203398

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор Elitech БЭС 12500ЕТМК - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере (строительные площадки, автослесарные мастерские и т.п.), так и в быту (для снабжения электричеством загородных домов, мелкого инструмента и т.д.).

        Преимущества

        • Для эксплуатации электростанции при отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо использовать зимнее дизельное топливо
        • Многоразовый воздушный фильтр
        • Коэффициент мощности - 0.8
        • Охлаждение двигателя - воздушное
        • Долгий срок службы