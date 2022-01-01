Бензогенератор Elitech БЭС 12500ЕТМК
Арт. Х21203398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.3
- Генератор Elitech БЭС 12500ЕТМК - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере (строительные площадки, автослесарные мастерские и т.п.), так и в быту (для снабжения электричеством загородных домов, мелкого инструмента и т.д.).
Преимущества
- Для эксплуатации электростанции при отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо использовать зимнее дизельное топливо
- Многоразовый воздушный фильтр
- Коэффициент мощности - 0.8
- Охлаждение двигателя - воздушное
- Долгий срок службы