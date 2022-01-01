Бензогенератор Elitech БЭС 12500ЕТМК

Генератор Elitech БЭС 12500ЕТМК - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере (строительные площадки, автослесарные мастерские и т.п.), так и в быту (для снабжения электричеством загородных домов, мелкого инструмента и т.д.).

Преимущества