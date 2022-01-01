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Бензогенератор Etalon RPG 2500-BA
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор Etalon RPG 2500-BA
    Арт. Х21203450
    Бензогенератор Etalon RPG 2500-BA

      Бензогенератор Etalon RPG 2500-BA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203450

      Характеристики

      Производитель
      		Etalon
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Количество розеток 220В, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Etalon SPG 2500 BA — это энергостанция, которая предназначена для вырабатывания электроэнергии, что позволит вам получать питание, когда основной источник питания вышел из строя.

        Преимущества

        • Генератор имеет систему автоматического регулирования оборотов двигателя которая обеспечивает экономичность расхода топлива и оптимальный режим работы для Etalon SPG 2500BA
        • Имеющейся мощности генератора Etalon SPG 2500 BA достаточно для работы дрели, болгарки, бетономешалки и любого другого однофазного электроинструмента малой мощности
        • Бытовой бензиновый генератор располагается в стальной устойчивой раме, которая практически исключает возможность механического повреждения