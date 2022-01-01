Бензогенератор Etalon RPG 2500-BA
Арт. Х21203450
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
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Количество розеток 220В, шт
|1
- Бензогенератор Etalon SPG 2500 BA — это энергостанция, которая предназначена для вырабатывания электроэнергии, что позволит вам получать питание, когда основной источник питания вышел из строя.
Преимущества
- Генератор имеет систему автоматического регулирования оборотов двигателя которая обеспечивает экономичность расхода топлива и оптимальный режим работы для Etalon SPG 2500BA
- Имеющейся мощности генератора Etalon SPG 2500 BA достаточно для работы дрели, болгарки, бетономешалки и любого другого однофазного электроинструмента малой мощности
- Бытовой бензиновый генератор располагается в стальной устойчивой раме, которая практически исключает возможность механического повреждения