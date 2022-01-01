Бензогенератор Huter DY 8000 LX-3

Преимущества

Бензиновый электрогенератор номинальной мощностью 6,5 кВт с возможностью легкой транспортировки на колесах (в комплект не входят)

Возможность выбора альтернативного вида топлива: бензин АИ-92 либо сжиженный бытовой газ – пропан или пропан-бутан

Воздушная система охлаждения позволяет эксплуатировать прибор в широком диапазоне температур окружающей среды – от -30°С до +40°С

Наличие выхлопной трубы обеспечивает относительно низкий уровень шума – 81 дБ

Возможность работы на одном баке без дозаправки до 8 часов

2 розетки для подключения потребителей переменного тока 220/380 В

При габаритах 790*560*590 мм и весе 96 кг легко перемещается на колесах (в комплект не входят), закрепляемых на трубчатой металлической раме

Huter DY8000LX-3 – электрогенератор номинальной мощностью 6,5 кВт, работающий в зависимости от выбранной комплектации на бензине АИ-92 или сжиженном бытовом газе – пропане или пропан-бутане. Он предназначен для снабжения однофазных и трехфазных потребителей переменного тока напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц. Генератор легко запускается с помощью электростартера. Агрегат оснащен четырехтактным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Huter 420JF мощностью 15 л.с. Охлаждение двигателя происходит воздушным способом.