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Бензогенератор Huter DY 8000 LX-3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор Huter DY 8000 LX-3
    Арт. Ю00000019455
    Бензогенератор Huter DY 8000 LX-3

      Бензогенератор Huter DY 8000 LX-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019455

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Huter DY8000LX-3 – электрогенератор номинальной мощностью 6,5 кВт, работающий в зависимости от выбранной комплектации на бензине АИ-92 или сжиженном бытовом газе – пропане или пропан-бутане. Он предназначен для снабжения однофазных и трехфазных потребителей переменного тока напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц. Генератор легко запускается с помощью электростартера. Агрегат оснащен четырехтактным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Huter 420JF мощностью 15 л.с. Охлаждение двигателя происходит воздушным способом.

        Преимущества

        • Бензиновый электрогенератор номинальной мощностью 6,5 кВт с возможностью легкой транспортировки на колесах (в комплект не входят)
        • Возможность выбора альтернативного вида топлива: бензин АИ-92 либо сжиженный бытовой газ – пропан или пропан-бутан
        • Воздушная система охлаждения позволяет эксплуатировать прибор в широком диапазоне температур окружающей среды – от -30°С до +40°С
        • Наличие выхлопной трубы обеспечивает относительно низкий уровень шума – 81 дБ
        • Возможность работы на одном баке без дозаправки до 8 часов
        • 2 розетки для подключения потребителей переменного тока 220/380 В
        • При габаритах 790*560*590 мм и весе 96 кг легко перемещается на колесах (в комплект не входят), закрепляемых на трубчатой металлической раме