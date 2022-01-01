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Бензогенератор Patriot GP 1510
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Бензиновые генераторы
    Бензогенератор Patriot GP 1510
    Арт. Х21203359
    Бензогенератор Patriot GP 1510

      Бензогенератор Patriot GP 1510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203359

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT GP 1510 474101525 идеально подходит для обеспечения качественной электроэнергией небольших инструментов и оборудования на пикнике, дачном участке, а также в других местах, удаленных от линий электропередачи. В конструкции устройства предусмотрены два разъема для подключения однофазной нагрузки, при этом следует учесть, что максимальная мощность подсоединяемых потребителей не должна превышать 1000 Вт. Агрегат обладает небольшими размерами и весом, поэтому его удобно хранить и транспортировать. Корпус электростанции адаптирован под установку колес (приобретаются отдельно).

        Преимущества

        • Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
        • Синхронный электрогенератор обеспечивает длительную надежную работу Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
        • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
        • Топливо - бензин АИ-92
        • Защита от перегрузки
        • Защита от короткого замыкания
        • Простота использования
        • Жесткая рамная конструкция, образующая в верхней части корпуса две удобные рукоятки с широкой поверхностью хвата
        • Долгий срок службы