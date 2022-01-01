Бензогенератор Patriot GP 1510
Арт. Х21203359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.12
- Бензиновый генератор PATRIOT GP 1510 474101525 идеально подходит для обеспечения качественной электроэнергией небольших инструментов и оборудования на пикнике, дачном участке, а также в других местах, удаленных от линий электропередачи. В конструкции устройства предусмотрены два разъема для подключения однофазной нагрузки, при этом следует учесть, что максимальная мощность подсоединяемых потребителей не должна превышать 1000 Вт. Агрегат обладает небольшими размерами и весом, поэтому его удобно хранить и транспортировать. Корпус электростанции адаптирован под установку колес (приобретаются отдельно).
Преимущества
- Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
- Синхронный электрогенератор обеспечивает длительную надежную работу Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
- Топливо - бензин АИ-92
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Простота использования
- Жесткая рамная конструкция, образующая в верхней части корпуса две удобные рукоятки с широкой поверхностью хвата
- Долгий срок службы