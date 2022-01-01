Бензогенератор Patriot GP 1510

Преимущества

Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума

Синхронный электрогенератор обеспечивает длительную надежную работу Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае

Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений

Топливо - бензин АИ-92

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Простота использования

Жесткая рамная конструкция, образующая в верхней части корпуса две удобные рукоятки с широкой поверхностью хвата

Долгий срок службы

Бензиновый генератор PATRIOT GP 1510 474101525 идеально подходит для обеспечения качественной электроэнергией небольших инструментов и оборудования на пикнике, дачном участке, а также в других местах, удаленных от линий электропередачи. В конструкции устройства предусмотрены два разъема для подключения однофазной нагрузки, при этом следует учесть, что максимальная мощность подсоединяемых потребителей не должна превышать 1000 Вт. Агрегат обладает небольшими размерами и весом, поэтому его удобно хранить и транспортировать. Корпус электростанции адаптирован под установку колес (приобретаются отдельно).