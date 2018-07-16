Бензогенератор Patriot GP 2510
Арт. Х21203360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Бензиновый генератор PATRIOT GP 2510 обладает жесткой рамной конструкцией, образующей в верхней части корпуса две удобные рукоятки с широкой поверхностью хвата, - таким образом, переносить агрегат с одного рабочего места на другое можно как одному, так и вдвоем.
Преимущества
- Применяется в качестве аварийного или автономного источника электроэнергии для питания маломощных бытовых электроприборов и электроинструмента
- Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
- Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов OHV, что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
- Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
- Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
- Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
- Адаптирован под установку транспортировочного комплекта
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Простота использования
- Долгий срок службы