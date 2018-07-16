Бензогенератор Patriot GP 2510

Бензиновый генератор PATRIOT GP 2510 обладает жесткой рамной конструкцией, образующей в верхней части корпуса две удобные рукоятки с широкой поверхностью хвата, - таким образом, переносить агрегат с одного рабочего места на другое можно как одному, так и вдвоем.

Преимущества