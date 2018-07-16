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Бензогенератор Patriot GP 2510
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор Patriot GP 2510
    Арт. Х21203360
    5.0
    1
    Бензогенератор Patriot GP 2510
    Бензогенератор Patriot GP 2510
    Бензогенератор Patriot GP 2510
      Бензогенератор Patriot GP 2510
      Бензогенератор Patriot GP 2510
      Бензогенератор Patriot GP 2510

      Бензогенератор Patriot GP 2510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203360
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT GP 2510 обладает жесткой рамной конструкцией, образующей в верхней части корпуса две удобные рукоятки с широкой поверхностью хвата, - таким образом, переносить агрегат с одного рабочего места на другое можно как одному, так и вдвоем.

        Преимущества

        • Применяется в качестве аварийного или автономного источника электроэнергии для питания маломощных бытовых электроприборов и электроинструмента
        • Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
        • Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов OHV, что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
        • Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
        • Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
        • Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
        • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
        • Адаптирован под установку транспортировочного комплекта
        • Защита от перегрузки
        • Защита от короткого замыкания
        • Простота использования
        • Долгий срок службы