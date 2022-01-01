Преимущества

Прочный корпус

Высокая производительность

Длительный срок службы

Наличие колес

Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109 относится к моделям, которые обеспечивают высокую производительность при сравнительно небольшом расходе топлива. Модель оптимально подойдет не только для резервного источника питания на производстве, но и на строительной площадке.