Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
Арт. tss_2203044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3
- Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109 относится к моделям, которые обеспечивают высокую производительность при сравнительно небольшом расходе топлива. Модель оптимально подойдет не только для резервного источника питания на производстве, но и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочный корпус
- Высокая производительность
- Длительный срок службы
- Наличие колес