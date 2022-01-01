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Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
    Арт. tss_2203044
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109
      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109

      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203044

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH3 015109 относится к моделям, которые обеспечивают высокую производительность при сравнительно небольшом расходе топлива. Модель оптимально подойдет не только для резервного источника питания на производстве, но и на строительной площадке.

        Преимущества

        • Прочный корпус
        • Высокая производительность
        • Длительный срок службы
        • Наличие колес