Электрогенератор TSS SGG 7500E 006491

Преимущества

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Простое управление

Устойчивая конструкция

Открытый тип исполнения

Синхронный бесщеточный генератор

Стабильное выходное напряжение



