Электрогенератор TSS SGG 7500E 006491
Арт. tss_1849105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.4
- Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.
Преимущества
- Простое управление
- Устойчивая конструкция
- Открытый тип исполнения
- Синхронный бесщеточный генератор
- Стабильное выходное напряжение