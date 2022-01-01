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Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3
    Арт. tss_1849107
    Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3
    Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3
      Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3
      Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3

      Бензогенератор TSS-SGG 7500Е3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_1849107

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.

        Преимущества

        • Защитная рама
        • Простота передвижения
        • Длительный срок службы
        • Высокая производительность