Электрогенератор TSS SGG 7500EH 006492

Преимущества

Защитная рама

Простота передвижения

Длительный срок службы

Высокая производительность

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.