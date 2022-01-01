Электрогенератор TSS SGG 7500EH 006492
Арт. tss_1849106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.1
- Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.
Преимущества
- Защитная рама
- Простота передвижения
- Длительный срок службы
- Высокая производительность